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    Гурвеннек: «Лилль» покидает турнир с высоко поднятой головой

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    Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек считает, что его команда сыграла хорошо в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:2).

    Жослен Гурвеннек
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    Жослен Гурвеннек

    «Мы сыграли очень хорошо. Футболисты могут гордиться собой. Болельщики сегодня тоже были на высоте. Мы сражались храбро и отважно. Это очень обидное поражение, которого мы сегодня не заслуживали. Но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой.

    В том, что мы вылетели, есть определенная логика, но сегодняшнее поражение очень тяжело принять. Мы хорошо играли в первом тайме, но их гол перед перерывом означал, что у нас было всего 45 минут, чтобы сделать то, что мы планировали сделать за 90. Поворотным моментом стал удар головой Шеки в штангу, и вынужденные замены двух наших защитников», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в первом матче также выиграл «Челси» со счетом 2:0. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

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