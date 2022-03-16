ФИФА разрешила переходы украинских футболистов во время закрытого трансферного окна

Сборная Украины Фото: globallookpress.com
Соответствующая поправка была внесена в трансферный регламент ФИФА. Отметим, что украинским игрокам должен быть разрешен выезд из страны, в которой они сейчас находятся.
Также стоит отметить, что на таких условиях клубы смогут регистрировать не более двух футболистов с украинским паспортом.
7 марта ФИФА разрешила футболистам приостановить контракты с клубами РПЛ. Им разрешено заключить соглашения с другими командами до 30 июня 2022 года, после чего футболисты будут обязаны вернуться в клубы из России, которым принадлежат их контракты.