Тухель: Счет 2:0 в противостоянии с «Лиллем» еще ничего не гарантирует

Главный тренер «Челси»высказал мнение о предстоящем выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче «Челси» в Лондоне победил со счетом 2:0ю

«Считаю, "Лилль" отлично проявил себя на "Стэмфорд Бридж". Команда здорово выглядела физически, смело атаковала и вообще впечатлила.

"Лилль" активно прессинговал, был смелым и действовал так, словно ему нечего терять.

"Лилль" будет использовать атакующий вариант схемы 4-4-2, то есть сыграет агрессивно, гибко и вертикально. Мы должны быть к этому готовы, но мы тоже уверены в себе.

Это лишь первый тайм нашего противостояния — счет 2:0 еще ничего не гарантирует. Завтра будет второй тайм, и нам нужно выдать свою лучшую игру еще раз», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Тухель также высказал мнение о голкипере «Челси» Эдуаре Менди.

«Эду — превосходный парень с крепким характером. При этом он скромен. Думаю, все в "Челси", включая болельщиков желают ему успехов, поскольку он полностью отдается команде.

Он играет ключевую роль, так что я рад его прогрессу. С момента моего прихода в "Челси" он играл просто блестяще», — сказал Тухель.