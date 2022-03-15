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    Тухель: Счет 2:0 в противостоянии с «Лиллем» еще ничего не гарантирует

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказал мнение о предстоящем выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    В первом матче «Челси» в Лондоне победил со счетом 2:0ю

    «Считаю, "Лилль" отлично проявил себя на "Стэмфорд Бридж". Команда здорово выглядела физически, смело атаковала и вообще впечатлила.

    "Лилль" активно прессинговал, был смелым и действовал так, словно ему нечего терять.

    "Лилль" будет использовать атакующий вариант схемы 4-4-2, то есть сыграет агрессивно, гибко и вертикально. Мы должны быть к этому готовы, но мы тоже уверены в себе.

    Это лишь первый тайм нашего противостояния — счет 2:0 еще ничего не гарантирует. Завтра будет второй тайм, и нам нужно выдать свою лучшую игру еще раз», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Тухель также высказал мнение о голкипере «Челси» Эдуаре Менди.

    «Эду — превосходный парень с крепким характером. При этом он скромен. Думаю, все в "Челси", включая болельщиков желают ему успехов, поскольку он полностью отдается команде.

    Он играет ключевую роль, так что я рад его прогрессу. С момента моего прихода в "Челси" он играл просто блестяще», — сказал Тухель.

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