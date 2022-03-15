Форвард «Бенфики»: Приехали в Амстердам за победой и путевкой в четвертьфинал

Нападающий «Бенфики»поделился ожиданиями от ответного матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч в Португалии завершился со счетом 2-2.

«Всем известно, что мое главное оружие — скорость и игра в штрафной. Буду помогать команде, когда придет время обороняться.

Мы защищаемся и атакуем все вместе, как это и должно быть. Со своей стороны я должен помогать команде голами. Важно то, что мы вместе и смотрим в одном направлении.

Мы ожидаем, что будет тяжело. Хотим добиться положительного результата, который очень нужен "Бенфике".

В Лиссабоне за "Аяксом" остался первый тайм, а мы были лучше во втором. Едем за победой и путевкой в четвертьфинал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.