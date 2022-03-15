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    Эмери: «Ювентус» — фаворит, но мы ответим на это своей командной работой

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    Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Первая встреча в Испании завершилась вничью 1:1.

    «Мы очень амбициозны после очень хорошего группового этапа. Мы смогли исправить ситуацию дома, пропустив гол на первой минуте.

    "Ювентус" — один из претендентов на победу в Лиге чемпионов, но мы собираемся пройти дальше и заслужить признание.

    Мы постараемся приготовиться к боевому матчу и быть готовы к дополнительному времени. Выездной гол преимущества уже не дает, так что шансы, что наступит дополнительное время и пенальти, теперь выше.

    "Ювентус" — фаворит, но мы должны ответить на это своей командной работой. "Ювентус" собирается высоко задрать планку.

    Знаем, что нас ждет продолжительный матч, так как "Юве" чаще выигрывает, чем играет вничью, и почти не проигрывает.

    Он очень надежен в обороне, у него хорошие футболисты, которые пользуются ошибками соперников», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта. Начало — в 23:00 мск.

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