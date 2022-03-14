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    Матео Кассьерра: Я остаюсь в «Сочи»

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    Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра заявил о намерении остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с командами РПЛ в одностороннем порядке.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Легионерам разрешили уехать — останусь ли я? Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня. Обеспокоенность ситуацией есть, но главное, что у меня есть поддержка.

    У нас очень хорошая команда. Возможно, через несколько лет я уже буду играть в другой стране и лиге. На данный момент я думаю только про "Сочи". Может быть, благодаря "Сочи" в будущем у меня получится уехать в Европу.

    Где бы хотел поиграть? Сложно сказать. Мне посчастливилось поиграть во многих чемпионатах. Возможно, мой ориентир — Испания, хотелось бы там поиграть. Но сейчас меня всё устраивает в "Сочи".

    "Зенит" и "Спартак" — топ-клубы в России, знаю историю этих команд. Сложно говорить, готов ли я уйти в другой российский клуб. Повторюсь, сейчас все мои мысли о "Сочи" и только», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».

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