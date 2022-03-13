«Удинезе» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 15-й минуте открыли хозяева — отличился Науэль Молина.
Уже в компенсированное время «Рома» получила право на пенальти, который реализовал Лоренцо Пеллегрини.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Рома 1:1
Голы: 1:0 Науэль Молина (15'), 1:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (90 + 4') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Роб Холдинг, Неуэн Перес (Марвин Зегелар, 82'), Науэль Молина, Роберто Перейра, Мато Яяло, Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 87'), Iyenoma Udogie, Жерар Деулофеу (Игнасио Пуссетто, 87'), Бету Рома: Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 65'), Nicola Zalewski (Felix Afena-Gyan, 65'), Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Сержиу Оливейра (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Рик Карсдорп (Жордан Верету, 73'), Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини (Карлес Перес, 85'), Руй Патрисиу, Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Роб Холдинг, Неуэн Перес (Марвин Зегелар, 82'), Науэль Молина, Роберто Перейра, Мато Яяло, Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 87'), Iyenoma Udogie, Жерар Деулофеу (Игнасио Пуссетто, 87'), Бету Предупреждения: Жерар Деулофеу (26'), Felix Afena-Gyan (70'), Жан-Виктор Макенго (86'), Рожер Ибаньес (88'), Родриго Бекао (90 + 2')
В параллельном матче «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Дженоа» — 0:0.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Дженоа 0:0
Аталанта: Марко Спортьелло, Джорджио Скальвини (Мерих Демирал, 78'), Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 57'), Маттео Пессина, Теун Коопмейнерс, Йоаким Мехле (Жереми Бога, 46'), Марио Пашалич (Valentin Mihaila, 90'), Руслан Малиновский (Рафаэл Толой, 57'), Луис Мурьель Дженоа: Кельвин Йебоа (Маттиа Дестро, 71'), Маноло Портанова, Надим Амири (Эрнани, 73'), Филиппо Мелегони, Пабло Гальдамес (Yayah Kallon, 88'), Милан Бадель, Johan Vasquez, Leo Oestigard, Никола Максимович, Мортен Френнруп, Сальваторе Сиригу Предупреждения: Давиде Дзаппакоста (38'), Рафаэл Толой (83')
После этой игры «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А — 47 очков, «Рома» — 5-е (47), «Удинезе» — 14-е (29), «Дженоа» — 19-е (19).