Колосков: Экономические санкции могут привести к катастрофе для клубов РПЛ

Почетный президент РФСсчитает, что экономические санкции, введенные против России, могут иметь катастрофические последствия для отечественного футбола.

Как сообщает «Матч ТВ», «Арсенал», «Химки», «Уфа», «Ростов» и «Урал» написали письмо в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о ведении моратория на вылет в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Данное предложение предполагает, что все 16 клубов, участвующие в сезоне-2021/22, сохранят свои места в лиге на следующий сезон.

Кроме того, предлагается увеличить РПЛ до 18 клубов — в следующем сезоне к 16 командам присоединятся два лучших клуба Футбольной национальной лиги. Мораторий на вылет будет снят уже в сезоне-2022/23.

«С осторожностью отношусь к таким кардинальным предложениям. В первую очередь клубы должны объяснить, зачем это делается. Внятных доводов я еще не слышал. Почему 18 клубов, а не 14, как в свое время предлагал Леонид Федун, или не 20 клубов, как в Англии?

Мы говорим о больших сложностях в финансировании клубов. До пандемии этот вопрос был, во время пандемии он стоял еще острее, а сейчас мировые санкции, что может привести к возможной катастрофе для российских клубов, потому что они на 90% бюджетные, а у бюджетов регионов не будет средств, чтобы направлять их на содержание профессиональных футбольных клубов.

Нужно посмотреть, насколько состоятельными будут новые клубы в РПЛ, нужно провести аудит, запросить гарантии банков и финансовых органов для клубов. С моей точки зрения, этим никто не занимается», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».