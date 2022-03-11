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    Колосков: Экономические санкции могут привести к катастрофе для клубов РПЛ

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что экономические санкции, введенные против России, могут иметь катастрофические последствия для отечественного футбола.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Как сообщает «Матч ТВ», «Арсенал», «Химки», «Уфа», «Ростов» и «Урал» написали письмо в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о ведении моратория на вылет в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Данное предложение предполагает, что все 16 клубов, участвующие в сезоне-2021/22, сохранят свои места в лиге на следующий сезон.

    Кроме того, предлагается увеличить РПЛ до 18 клубов — в следующем сезоне к 16 командам присоединятся два лучших клуба Футбольной национальной лиги. Мораторий на вылет будет снят уже в сезоне-2022/23.

    «С осторожностью отношусь к таким кардинальным предложениям. В первую очередь клубы должны объяснить, зачем это делается. Внятных доводов я еще не слышал. Почему 18 клубов, а не 14, как в свое время предлагал Леонид Федун, или не 20 клубов, как в Англии?

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    • Мы говорим о больших сложностях в финансировании клубов. До пандемии этот вопрос был, во время пандемии он стоял еще острее, а сейчас мировые санкции, что может привести к возможной катастрофе для российских клубов, потому что они на 90% бюджетные, а у бюджетов регионов не будет средств, чтобы направлять их на содержание профессиональных футбольных клубов.

    Нужно посмотреть, насколько состоятельными будут новые клубы в РПЛ, нужно провести аудит, запросить гарантии банков и финансовых органов для клубов. С моей точки зрения, этим никто не занимается», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

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