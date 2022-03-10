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    Шпилевский: Тедеско очень сожалел об уходе из «Спартака»

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    Белорусский специалист Алексей Шпилевский рассказал, что Доменико Тедеско какое-то время сожалел о том, что отказался продлить контракт с московским «Спартаком».

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    В конце прошлого года Тедеско возглавил «Лейпциг».

    «В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из "Спартака", ему нравился клуб, город, болельщики.

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    • Он сказал, что получить предложение от клуба уровня "Лейпцига" — мечта. А через два месяца стал главным тренером.

    Я с первого дня говорил, что он один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга — у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом — просто мечта», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

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