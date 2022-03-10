Шпилевский: Тедеско очень сожалел об уходе из «Спартака»

Белорусский специалистрассказал, чтокакое-то время сожалел о том, что отказался продлить контракт с московским «Спартаком».

В конце прошлого года Тедеско возглавил «Лейпциг».

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из "Спартака", ему нравился клуб, город, болельщики.

Он сказал, что получить предложение от клуба уровня "Лейпцига" — мечта. А через два месяца стал главным тренером.

Я с первого дня говорил, что он один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга — у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом — просто мечта», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».