«Норвич» — «Челси»: счет 1:3, обзор голов

в матче 30 тура чемпионата Англии выиграл усо счетом 2:1.

В первом же тайме по голу забили Мейсон Маунт и Трево Чалоба. На 69 минуте Теему Пукки ударом с пенальти разрыв сократил.

Вопросы о победителе снял Кай Хаверц на 90 минуте встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Норвич Сити — Челси 1:2 Голы: 0:1 Трево Чалоба (3'), 0:2 Мэйсон Маунт (14'), 1:2 Теэму Пукки (пенальти) (69'), 1:3 (90') Норвич Сити: Тим Крул, Кристоф Циммерман (Лукас Рупп, 46'), Грант Хэнли, Озан Кабак, Максимилиан Ааронс, Пьерр Лис-Мелу, Матиас Норманн (Милот Рашица, 46'), Кенни Маклин, Брендон Уильямс, Джошуа Сарджент (Jonathan Rowe, 84'), Теэму Пукки Челси: Кай Хаверц, Тимо Вернер (Ромелу Лукаку, 86'), Мэйсон Маунт, Сауль Ньигес, Матео Ковачич (Н’Голо Канте, 86'), Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта (Рубен Лофтус-Чик, 46'), Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Эдуард Менди Предупреждения: Эдуард Менди (68'), Трево Чалоба (80')

«Челси» добыл четвертую победу подряд в АПЛ. Команда Томаса Тухеля занимает 3 место с 56 очками на счету.

«Норвич» продолжает терпеть неудачи. «Канарейки» находятся на дне таблицы с 17 баллами.