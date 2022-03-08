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    Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон» в АПЛ

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»: счет 5:0, обзор голов

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    В заключительном матче 28 тура АПЛ «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» со счетом 5:0.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    Уже после первого тайма команда Антонио Конте вела в счете 3:0.

    Дубль у «шпор» сделал форвард Харри Кейн. Также один гол на счету Сон Хын Мина и Серхио Регилона. Защитник гостей Майкл Кин оформил автогол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Эвертон 5:0
    Голы: 1:0 Майкл Кин (автогол) (14'), 2:0 Heung Min Son (17'), 3:0 Гарри Кейн (37'), 4:0 Серхио Регилон (46'), 5:0 Гарри Кейн (55') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро (Давинсон Санчес, 51'), Эрик Дайер, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Родриго Бентанкур, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Райан Сесеньон (Серхио Регилон, 46'), Деян Кулушевски, Heung Min Son (Стивен Бергвейн, 66'), Гарри Кейн Эвертон: Доминик Калверт-Льюин (Деле Алли, 69'), Ришарлисон, Джонджо Кенни, Donny Van De Beek (Виталий Миколенко, 59'), Аллан, Абдулайе Дукуре, Энтони Гордон, Майкл Кин (Jarrad Branthwaite, 46'), Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Heung Min Son (24'), Кристиан Ромеро (30')

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 7 место, имея 45 очков. «Эвертон» идет на 17 строчке с 22 очками.

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