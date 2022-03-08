«Барселона» определилась с трансферными планами. Главная цель каталонцев — покупка Холанда

Руководствоопределилось со списком футболистов, которые могут пополнить состав команды по окончании сезона.

Главной трансферной целью каталонского клуба остается нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

По информации Daily Express, «Барса» также планирует подписать защитников «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, полузащитника «Милана» Франка Кессиэ и защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

Ранее сообщалось, что Холанд определится с новым клубом в ближайшие несколько недель. Главными претендентами на норвежца называют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».