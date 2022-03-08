«Барселона» определилась с трансферными планами. Главная цель каталонцев — покупка Холанда

Эрлинг Холанд Фото: globallookpress.com
Главной трансферной целью каталонского клуба остается нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
По информации Daily Express, «Барса» также планирует подписать защитников «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, полузащитника «Милана» Франка Кессиэ и защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.
Ранее сообщалось, что Холанд определится с новым клубом в ближайшие несколько недель. Главными претендентами на норвежца называют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».