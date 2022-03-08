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    «Барселона» определилась с трансферными планами. Главная цель каталонцев — покупка Холанда

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    Руководство «Барселоны» определилось со списком футболистов, которые могут пополнить состав команды по окончании сезона.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Главной трансферной целью каталонского клуба остается нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

    По информации Daily Express, «Барса» также планирует подписать защитников «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, полузащитника «Милана» Франка Кессиэ и защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

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    • Ранее сообщалось, что Холанд определится с новым клубом в ближайшие несколько недель. Главными претендентами на норвежца называют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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