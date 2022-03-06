«Кубань» взяла верх над «СКА-Хабаровск»

Единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Михаил Маркин.
ФНЛ. 26-й тур
Кубань — СКА Хабаровск 1:0 (1:0, 0:0)
Голы: Маркин, 14 (1:0)Кубань: Нестеренко, Рыбин, Эдиев, Хомуха, Большаков, Гурфов (Кулишев, 89), Алейников (Безденежных, 72), Сапета, Сидоров, Петров (Сушич, 71), Маркин (Лаук, 76)СКА-Хабаровск: Самок, Ягьяев (Цаллагов, 46), Денисов, Фомин, Левицкий, Гащенков, Гаглоев, Квеквескири, Караев (Гонгадзе, 72), Алиев (Дмитриев, 82), БарковПредупреждения: Сидоров, 40’. Петров, 52’. Рыбин, 63’. Эдиев, 87’. Безденежных, 88’ — Фомин, 5’. Гащенков, 45’. Цаллагов, 47’
В параллельном матче «Волгарь» потерпел домашнее поражение от «Енисея» со счетом 2:3.
В составе победителей отличились Никита Раздорских (10-я минута), Андрей Окладников (13), Александр Зотов (72).
За хозяев голы забили Евгений Морозов (47) и Илья Стефанович (52).
ФНЛ. 26-й тур
Волгарь — Енисей 2:3 (0:2, 2:1)
Голы: Раздорских, 10 (0:1). Окладников, 13 (0:2). Evgeni Morozov, 47 (1:2). Стефанович, 52 (2:2). Зотов, 72 (2:3)Волгарь: Смирнов, Гилязетдинов, Капленко, Козлов, Лесников (Баев, 77), Локтионов, Evgeni Morozov, Alexander Nosov (Косарев, 86), Павлишин (Ращеня, 77), Погосов (Демьянов, 47), Стефанович (Юсупов, 65)Енисей: Опарин, Бевеев, Феррейра, Кичин, Ланин, Лапшов, Ломакин (Иванов, 46), Окладников (Канаплин, 72), Раздорских, Шакуро (Масловский, 73), ЗотовПредупреждения: Павлишин, 7’ — Феррейра, 32’. Лапшов, 50’. Ланин, 86’. Кичин, 90’Удаления: Гилязетдинов, 90’