«Вулверхэмптон» уступил «Кристал Пэласу», «Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон»

В матче 28-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Счет был открыт на 19-й минуте. Галлахер сделал длинный пас по флангу, Заха дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Матета здорово поборолся и добил мяч в пустые ворота.

На 34-й минуте был назначен пенальти в ворота «Вулверхэмптона» — Килман в собственной штрафной снёс Шлуппа. Заха с пенальти плотно приложился в верхний угол — Де Са не дотянулся до мяча.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 0:2 Голы: 0:1 Жан-Филипп Матета (19'), 0:2 Уилфрид Заха (пенальти) (34') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман (Франциско Мачадо, 79'), Конор Коди, Ромен Сес, Ки-Яна Хувер (Jonny Castro, 25'), Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Фернандо Марсал, Педру Нету (Рауль Хименес, 63'), Hee-chan Hwang, Даниэл Поденсе Кристал Пэлас: Уилфрид Заха, Жан-Филипп Матета (Лука Миливоевич, 69'), Майкл Олисе (Уилл Хьюз, 82'), Джеффри Шлупп, Шейку Куйяте (Кристиан Бентеке, 69'), Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Натаниэл Клайн, Висенте Гуайта Предупреждения: Конор Галлахер (53'), Висенте Гуайта (88'), Уилл Хьюз (90')

В параллельном матче бирмингемская «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Саутгемптоном» — 4:0.

На 9-й минуте Уоткинс получил передачу у линии штрафной, легко разобрался с защитником и пробил мимо вратаря в сетку ворот.

На 44-й минуте Чемберс вырезал передачу на левый край штрафной, Коутиньо прострелил во вратарскую, а Дуглас Луис расстрелял ворота.

На 53-й минуте Коутиньо в чужой штрафной на замахе убрал мяч под любимую правую и пробил по воротам — рикошет от защитника помешал голкиперу среагировать.

Спустя две минуты Кэш правым краем подключился в атаку, получил мяч и зряче прострелил в центр штрафной, откуда Ингс ударом в касание попал в дальний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Саутгемптон 4:0 Голы: 1:0 Олли Уоткинс (9'), 2:0 Дуглас Луис (44'), 3:0 Филиппе Коутиньо (52'), 4:0 Дэнни Ингс (54') Астон Вилла: Emilano Martinez, Мэтти Кэш, Калум Чемберс, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Леон Бэйли, 78'), Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Морган Сансон, 72'), Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 81') Саутгемптон: Че Адамс, Armando Broja, Мохамед Эльюнуссип (Янн Валери, 46'), Ориоль Ромеу Видаль (Ибраима Диало, 77'), Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Ромен Перро (Кайл Уолкер-Питерс, 58'), Джек Стивенс, Ян Беднарек, Валентино Ливраменто, Фрейзер Форстер Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (68'), Олли Уоткинс (74')

После этого матча «Вулверхэмптон» на 8-м месте в таблице АПЛ — 40 очков, «Саутгемптон» на 9-м (35), «Астон Вилла» — 10-я (33), а «Кристал Пэлас» на 13-м месте (33).