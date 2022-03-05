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    Семак прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России

    Футбол Футбол России Кубок России Зенит Алания
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022. На этой стадии турнира санкт-петербургский клуб сыграет с владикавказской «Аланией».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Это Кубок России, легко не будет. Команды из ФНЛ доказывают своей игрой, что их уровень достаточно высокий. Я думаю, что любая команда может дать бой любому противнику, поэтому нас ждёт очень сложный матч с командой, традиционно играющей хорошо дома.

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    • Думаю, что напряжение, борьба, движение будут на самом высоком уровне. Повторю: это кубковый матч, в них легко не бывает никому», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

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