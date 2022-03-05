Семак прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Это Кубок России, легко не будет. Команды из ФНЛ доказывают своей игрой, что их уровень достаточно высокий. Я думаю, что любая команда может дать бой любому противнику, поэтому нас ждёт очень сложный матч с командой, традиционно играющей хорошо дома.
Думаю, что напряжение, борьба, движение будут на самом высоком уровне. Повторю: это кубковый матч, в них легко не бывает никому», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.