Зинченко — о ситуации на Украине: Я просто плачу, так уже неделю

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
«Я просто плачу, так уже неделю. Где угодно, даже когда я еду в машине с базы, я могу просто заплакать без причины», — цитирует Зинченко BBC.
Ранее футболист английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко призвал международное сообщество принять самые жёсткие меры по отношению к российскому спорту. В том числе, он потребовал дисквалифицировать всех российских спортсменов.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.