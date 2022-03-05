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    Зинченко — о ситуации на Украине: Я просто плачу, так уже неделю

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    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями от ситуации на Украине.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Я просто плачу, так уже неделю. Где угодно, даже когда я еду в машине с базы, я могу просто заплакать без причины», — цитирует Зинченко BBC.

    Ранее футболист английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко призвал международное сообщество принять самые жёсткие меры по отношению к российскому спорту. В том числе, он потребовал дисквалифицировать всех российских спортсменов.

    Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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