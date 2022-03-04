ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • 16:43
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022. ЦСКА сыграет со «Спартаком»
  • 18:53
    • Клебо досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
  • 18:14
    • FIS отменила финал Кубка мира по лыжным гонкам
  • 18:00
    • Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
  • 16:22
    • Терезе Йохауг объявила о завершении карьеры на Кубке мира и высказалась об Украине
    Все новости спорта

    Карпин рассказал о целях сборной России в Лиге наций

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Албании Сборная Исландии УЕФА ФИФА
    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о предстоящих играх национальной команды в Лиге наций.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Отметим, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную Россию и все российские команды от всех международных матчей на неопределенное время из-за ситуации в Украине. Ближайшие матчи Лиги наций намечены на начало июня.

    «Ключевой ли матч с Исландией в группе? Прямо сейчас я бы так не говорил. Исландия хорошо нам знакома, как и мне лично по причине того, что у нас было четыре игрока этой сборной.

    Возможно, в этом году результаты у них были не самые лучшие, поэтому, думаю, группа достаточно ровная и я бы не говорил, что Исландия с Россией будет играть за первое место. Думаю, Албания и Израиль многим попортят нервы.

    Какие цели будут ставиться перед командой? Двоякая ситуация. С одной стороны, это важный турнир и есть задачи. С другой, хочется попробовать много новых игроков, для того чтобы они себя почувствовали в игре сборной.

    Поэтому хотим совместить — дать время не самым основным футболистам, и в то же время чтобы не страдал результат. Но это не должно отражаться на нем.

    Нужен ли такой турнир как Лига наций? Думаю, да. Для интересов футбола в Европе — это очень позитивно. Это не товарищеские матчи, которые не вызывали такого интереса. Здесь же разыгрывается возможность попасть на Чемпионат Европы.

    С другой стороны, турнирное положение вызывает интерес у многих болельщиков. Считаю, это важно и интересно для футболистов тоже. Единственное, в этих условиях попробовать большое количество новых и молодых игроков, возможно, не получится», — передает слова Карпина Sport24.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» должен выиграть в результативном поединке
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «ВТБ Арене» пройдет еще одна «верховая» встреча?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Еще одна игра в Казани закончится тоталом «меньше»?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры