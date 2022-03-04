Карпин рассказал о целях сборной России в Лиге наций

Главный тренер сборной России по футболуподелился мнением о предстоящих играх национальной команды в Лиге наций.

Отметим, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную Россию и все российские команды от всех международных матчей на неопределенное время из-за ситуации в Украине. Ближайшие матчи Лиги наций намечены на начало июня.

«Ключевой ли матч с Исландией в группе? Прямо сейчас я бы так не говорил. Исландия хорошо нам знакома, как и мне лично по причине того, что у нас было четыре игрока этой сборной.

Возможно, в этом году результаты у них были не самые лучшие, поэтому, думаю, группа достаточно ровная и я бы не говорил, что Исландия с Россией будет играть за первое место. Думаю, Албания и Израиль многим попортят нервы.

Какие цели будут ставиться перед командой? Двоякая ситуация. С одной стороны, это важный турнир и есть задачи. С другой, хочется попробовать много новых игроков, для того чтобы они себя почувствовали в игре сборной.

Поэтому хотим совместить — дать время не самым основным футболистам, и в то же время чтобы не страдал результат. Но это не должно отражаться на нем.

Нужен ли такой турнир как Лига наций? Думаю, да. Для интересов футбола в Европе — это очень позитивно. Это не товарищеские матчи, которые не вызывали такого интереса. Здесь же разыгрывается возможность попасть на Чемпионат Европы.

С другой стороны, турнирное положение вызывает интерес у многих болельщиков. Считаю, это важно и интересно для футболистов тоже. Единственное, в этих условиях попробовать большое количество новых и молодых игроков, возможно, не получится», — передает слова Карпина Sport24.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.