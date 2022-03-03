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    Вендел: Борьба за Кубок России — одна из двух основных задач «Зенита»

    Футбол Зенит Кубок России Футбол России КамАЗ
    Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от матча с «КАМАЗом» в 1/8 финала Кубка России.

    Вендел
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    Вендел

    «Никакой недооценки мы себе не позволяем. Во-первых, потому, что, прекратив борьбу в Лиге Европы, очень хотим победить в Кубке и чемпионате, а для этого необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах.

    А во‑вторых, потому, что Кубок — это особенный турнир, в котором любая команда, особенно та, у которой не так много наград, на каждую игру выходит как на последнюю.

    Но, как я уже сказал, борьба за Кубок России — одна из двух наших основных задач на вторую часть сезона», — сказал Вендел в интервью клубной пресс-службе.

    Матч «Зенит» — «КАМАЗ» состоится 3 марта и начнется в 20:15 мск.

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