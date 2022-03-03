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    • «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, обыграв «Атлетик»
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    «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, обыграв «Атлетик»

    «Валенсия» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Валенсия Атлетик
    В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:0.

    «Валенсия»
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    «Валенсия»

    Автором единственного мяча стал Гонсалу Гедеш, отличившийся на 43-й минуте.

    Российский полузащитник победителей Денис Черышев провел всю игру на скамье запасных.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Валенсия — Атлетик 1:0
    Гол: 1:0 Гонсалу Гуэдеш (43') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста (Уго Гильямон, 83'), Омар Альдерете, Димитри Фулкье, Карлос Солер, Илаш Мориба, Хосе Гайя (Антонио Латорре, 33'), Бриан Хиль (Юнус Муса, 71'), Уго Дуро, Гонсалу Гуэдеш Атлетик: Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 61'), Икер Муньяин, Микель Весга (Ойер Саррага, 82'), Дани Гарсия (Унай Венседор, 61'), Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 70'), Юри Берчиче, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ (Alex Petxa, 61'), Хулен Агирресабала Предупреждения: Габриэл Паулиста (26'), Иньиго Мартинес (60'), Омар Альдерете (74'), Муктар Дьякаби (90 + 2'), Ойер Саррага (90 + 5')

    В первой игре была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, «Валенсия» стала первым финалистом.

    Соперника по финалу левантийцы узнают 3 марта, когда свою ответную игру проведут «Райо Вальекано» и «Бетис» (1:2 — первый матч).

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