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    Андрей Воронин объяснил причину ухода из «Динамо»

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    Бывший тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о причинах своего ухода из команды.

    Андрей Воронин
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    Андрей Воронин

    «Мы уехали из Москвы до того, как она была закрыта. Мы не смогли приземлиться в Дюссельдорфе, поэтому летели через Амстердам. Мой отец, жена, дети и свекровь со мной.

    Я чувствую себя плохо уже четыре дня. Когда я вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов.

    Я очень горжусь Украиной. У нас очень красивые города и замечательные люди. Мы будем продолжать бороться, но цена так высока. Столько погибших. Мы живем в 2022 года, а не во времена Второй мировой войны.

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    • У меня есть друзья в Харькове, в Киеве и в моем родном городе Одессе. Мне приходят сообщения каждые пять минут. Это тяжело выносить. Я просто хочу помочь деньгами или чем-то еще», — приводит слова Воронина Bild.

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