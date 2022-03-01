Андрей Воронин объяснил причину ухода из «Динамо»

Бывший тренер «Динамо»рассказал о причинах своего ухода из команды.

«Мы уехали из Москвы до того, как она была закрыта. Мы не смогли приземлиться в Дюссельдорфе, поэтому летели через Амстердам. Мой отец, жена, дети и свекровь со мной.

Я чувствую себя плохо уже четыре дня. Когда я вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов.

Я очень горжусь Украиной. У нас очень красивые города и замечательные люди. Мы будем продолжать бороться, но цена так высока. Столько погибших. Мы живем в 2022 года, а не во времена Второй мировой войны.

У меня есть друзья в Харькове, в Киеве и в моем родном городе Одессе. Мне приходят сообщения каждые пять минут. Это тяжело выносить. Я просто хочу помочь деньгами или чем-то еще», — приводит слова Воронина Bild.