Тренер «Монако» Клеман о Головине: «Ситуация на Украине ему не нравится, но над таким он не властен»

Главный тренер «Монако»рассказал о состоянии россиянина

«Он не будет готов сыграть. Он ощущает дискомфорт, и также у него есть определенная история травм, к которой мы должны относиться внимательно.

Конечно, ситуация на Украине ему не нравится. Никому такое не нравится. Он сосредоточен на возвращении к тренировкам.

Над такими вещами он не властен. Сейчас ему нужно сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет», — цитирует Клемана RMC Sport.

2 марта «Монако» сыграет с «Нантом» в полуфинале Кубка Франции.