«Аталанта» — «Сампдория»: счет 4:0, обзор голов

В матче 27 тура Серии Аразгромиласо счетом 4:0.

Счет открыл Марио Пашалич. После этого дважды отметился Тен Копмейнерс.

Алексей Миранчук, который начал игру в запасе, вышел на поле во втором тайме и на 86 минуте забил четвертый мяч «Аталанты».

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Сампдория 4:0 Голы: 1:0 Марио Пашалич (6'), 2:0 Теун Коопмейнерс (29'), 3:0 Теун Коопмейнерс (61'), 4:0 Алексей Миранчук (86') Аталанта: Хуан Муссо, Ханс Хатебур (Йоаким Мехле, 83'), Рафаэл Толой (Giorgio Cittadini, 89'), Хосе Луис Паломино, Давиде Дзаппакоста (Джорджио Скальвини, 84'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Джузеппе Пеццелла, 84'), Теун Коопмейнерс, Жереми Бога (Алексей Миранчук, 60'), Марио Пашалич Сампдория: Фабио Квальярелла (Абдельхамид Сабири, 46'), Франческо Капуто, Стефано Сенси (Майя Йосида, 46'), Никола Мурру (Томмазо Ауджелло, 68'), Мортен Торсби, Олбин Экдаль, Андреа Конти, Омар Коллей, Джанджакомо Маньяни (Томас Ринкон, 46'), Алекс Феррари (Роналду Виейра, 76'), Владимиро Фальконе Предупреждения: Олбин Экдаль (48'), Мортен Торсби (66'), Рафаэл Толой (78')

«Аталанта» набрала 47 очков и закрепилась на 5 месте. В активе «Сампдории» 26 очков и 15 позиций.