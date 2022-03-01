Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» разгромила «Атлетик»
  • 20:58
    • УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от турниров под своей эгидой
  • 21:09
    • Гол Сергеева принес «Зениту» победу над «Рубином»
  • 01:22
    • «Аталанта» разгромила «Сампдорию», Миранчук забил гол
  • 20:28
    • FIFPro призвала отстранить РФС от соревнований ФИФА и УЕФА
  • 19:52
    • Воронин и Ордец покинули Россию
    Все новости спорта

    «Аталанта» разгромила «Сампдорию», Миранчук забил гол

    «Аталанта» — «Сампдория»: счет 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Сампдория
    В матче 27 тура Серии А «Аталанта» разгромила «Сампдорию» со счетом 4:0.

    Тен Копмейнерс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тен Копмейнерс

    Счет открыл Марио Пашалич. После этого дважды отметился Тен Копмейнерс.

    Алексей Миранчук, который начал игру в запасе, вышел на поле во втором тайме и на 86 минуте забил четвертый мяч «Аталанты».

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Сампдория 4:0
    Голы: 1:0 Марио Пашалич (6'), 2:0 Теун Коопмейнерс (29'), 3:0 Теун Коопмейнерс (61'), 4:0 Алексей Миранчук (86') Аталанта: Хуан Муссо, Ханс Хатебур (Йоаким Мехле, 83'), Рафаэл Толой (Giorgio Cittadini, 89'), Хосе Луис Паломино, Давиде Дзаппакоста (Джорджио Скальвини, 84'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Джузеппе Пеццелла, 84'), Теун Коопмейнерс, Жереми Бога (Алексей Миранчук, 60'), Марио Пашалич Сампдория: Фабио Квальярелла (Абдельхамид Сабири, 46'), Франческо Капуто, Стефано Сенси (Майя Йосида, 46'), Никола Мурру (Томмазо Ауджелло, 68'), Мортен Торсби, Олбин Экдаль, Андреа Конти, Омар Коллей, Джанджакомо Маньяни (Томас Ринкон, 46'), Алекс Феррари (Роналду Виейра, 76'), Владимиро Фальконе Предупреждения: Олбин Экдаль (48'), Мортен Торсби (66'), Рафаэл Толой (78')

    «Аталанта» набрала 47 очков и закрепилась на 5 месте. В активе «Сампдории» 26 очков и 15 позиций.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится миланское дерби в Кубке Италии?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Разберется ли ЦСКА с «Локо» в стартовой плей-офф игре?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Уверенная виктория «Динамо»?
  • «Динамо» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питерборо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.02
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры