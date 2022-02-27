«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, одолев «Челси» по пенальти

стал победителем Кубка английской лиги, победив в финальном матче лондонский— 0:0 (11:10 по пенальти).

По ходу матча команды трижды поражали ворота друг друга, но голы не были засчитаны из-за офсайдов.

В итоге после двух экстра-таймов команды перешли к серии пенальти. Пробив по пять точных ударов, соперники перешли к ударам до первого промаха.

После того, как с «точки» пробили все полевые игроки, дело дошло до вратарей. Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер был точен, а Кепа Аррисабалага, который вышел на поле перед серий пенальти, пробил выше ворот.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Челси — Ливерпуль 0:0 Челси: Эдуард Менди (Кепа Аррисабалага, 120'), Трево Чалоба, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта (Рис Джеймс, 57'), Н’Голо Канте, Матео Ковачич (Жоржиньо, 106'), Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт (Ромелу Лукаку, 74'), Кристиан Пулишич (Тимо Вернер, 74'), Кай Хаверц Ливерпуль: Луис Диас (Дивок Ориги, 97'), Садио Мане (Диогу Жота, 80'), Мохамед Салах, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 80'), Фабиньо, Джордан Хендерсон (Харви Эллиотт, 79'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (Ибраима Конате, 91'), Трент Александер-Арнольд, Кивин Келлехер Предупреждения: Матео Ковачич (90'), Н’Голо Канте (99'), Кай Хаверц (105 + 2')

«Ливерпуль» стал 9-кратным обладателем Кубка английской лиги. Ранее команда побеждала в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 и 2012 годах.