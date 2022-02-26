Гвардиола: Осталось 11 туров. Говорили о том, что нужно выиграть все матчи

Наставник «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «Эвертоном» со счетом 1:0 в матче 27 тура АПЛ.

«Надо признать, это действительно важная победа. Во второй половине мы сыграли намного лучше, и это следствие первого тайма. На "Гудисон Парк" всегда тяжело. Хорошая победа, еще один шаг вперед.

Мы контролировали игру во втором тайме, если говорить в целом. Когда соперник отправляет форварда опекать полузащитника, становится сложно находить свободные зоны. Мы знали, что будет сложно. Я в перерыве сказал парням, что они хорошо играют, надо проявить терпение — и момент у нас будет.

Мы все сделали для победы. Мы продолжали пытаться забить, и в итоге Фил Фоден смог это сделать.

У нас 6 очков отрыва [от "Ливерпуля"], но на один матч больше. Осталось 11 туров, мы с командой говорили о том, что нужно выиграть все матчи. Надо продолжать работать и постараться добиться успеха», — цитирует испанца BBC.