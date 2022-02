Рангник — об Эланге: Надеюсь, остальные будут воспринимать его как пример

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился мнением об игре нападающего

«Я надеюсь, что некоторые наши футболисты будут воспринимать Элангу как пример. Сейчас сбываются все мечты Энтони. Он лучше всех работал на тренировках и уже согласился уйти в аренду, но я сказал ему остаться. У него отличный подход к делу», — цитирует Рангника спортивный журналист Фабрицио Романо.

Rangnick: «I wish a few other players would take Elanga as a role model. He's simply living the dream. He was the player with the best training performance, and he'd already decided to leave on loan...». 🔴 #MUFC

«I told him I want him to stay. He has a great approach, really».