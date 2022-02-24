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    Рангник — об Эланге: Надеюсь, остальные будут воспринимать его как пример

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением об игре нападающего Энтони Эланги.

    Энтони Эланга
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    Энтони Эланга

    «Я надеюсь, что некоторые наши футболисты будут воспринимать Элангу как пример. Сейчас сбываются все мечты Энтони. Он лучше всех работал на тренировках и уже согласился уйти в аренду, но я сказал ему остаться. У него отличный подход к делу», — цитирует Рангника спортивный журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1. 19-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счёт в матче. Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

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