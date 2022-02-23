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    В «Химках» назвали причину назначения Юрана главным тренером

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему новым главным тренером команды стал Сергей Юран.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я с Сергеем Николаевичем работал еще в 2020 году. Тогда харизма и эмоции Юрана дали команде новый импульс. Да, мы говорим Игорю Геннадьевичу (Черевченко — прим.) спасибо за его работу, но надо что-то менять.

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    • В команде есть хорошие исполнители. Но нам нужны те самые эмоции, которые даст Сергей Николаевич. Надеюсь, мы решим поставленные задачи в короткий промежуток времени», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

    Юран ранее уже возглавлял «Химки». В 2020 году подмосковный клуб под его руководством дошел до финала Кубка России.

    «Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18-ти туров.

    Накануне «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко, под руководством которого команда играла в первой половине сезона.

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