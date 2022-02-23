В «Химках» назвали причину назначения Юрана главным тренером

Член наблюдательного совета «Химок»рассказал, почему новым главным тренером команды стал

«Я с Сергеем Николаевичем работал еще в 2020 году. Тогда харизма и эмоции Юрана дали команде новый импульс. Да, мы говорим Игорю Геннадьевичу (Черевченко — прим.) спасибо за его работу, но надо что-то менять.

В команде есть хорошие исполнители. Но нам нужны те самые эмоции, которые даст Сергей Николаевич. Надеюсь, мы решим поставленные задачи в короткий промежуток времени», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Юран ранее уже возглавлял «Химки». В 2020 году подмосковный клуб под его руководством дошел до финала Кубка России.

«Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18-ти туров.

Накануне «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко, под руководством которого команда играла в первой половине сезона.