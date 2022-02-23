Юран прокомментировал свое возвращение в «Химки»

прокомментировал свое назначение на пост главного тренера

«Я уже дважды работал с "Химками". С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач.

В первый раз, когда я руководил командой в 2007-м, мы находились в похожей ситуации. Нам было необходимо остаться в Премьер-Лиге, и вместе с командой мы смогли сохранить прописку в РПЛ.

Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — "Химки" проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки.

Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой», — приводит слова 52-летнего специалиста пресс-служба подмосковного клуба.

Юран ранее уже возглавлял «Химки». В 2020 году подмосковный клуб под его руководством дошел до финала Кубка России.

«Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18-ти туров.

Накануне «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко, под руководством которого команда играла в первой половине сезона.