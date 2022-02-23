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    МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

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    Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что английские клубы должны бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

    Лиз Трасс
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    Лиз Трасс

    Ранее сразу два британских издания — Mirror и Daily Star — опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов. Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, — это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

    «Да, на месте английских клубов я бы бойкотировала финал в России.

    Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге с учетом того, что делает режим Путина», — приводит слова Трасс Daily Mail.

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