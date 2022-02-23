МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

Министр иностранных дел Великобританиисчитает, что английские клубы должны бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Ранее сразу два британских издания — Mirror и Daily Star — опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов. Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, — это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

«Да, на месте английских клубов я бы бойкотировала финал в России.

Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге с учетом того, что делает режим Путина», — приводит слова Трасс Daily Mail.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 должен состояться на в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.