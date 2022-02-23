Гасперини: Отмена правила выездного гола — это правильное решение

Главный тренер «Аталанты»накануне матча 1/16 финала Лиги Европы споделился мнением об отмене правила выездного гола в еврокубках.

«Всё меняется, это нормально. Мне кажется, отмена правила выездного гола — это правильное решение. Конечно, теперь стало сложнее, но более справедливо.

Лига чемпионов и Лига Европы многое дали нам в плане развития и получения опыта. Если бы я сказал, что мне безразлично, выиграем мы в Лиге Европы или нет, я бы соврал.

Каждый наставник хочет завоёвывать трофеи», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

Первая встреча команд завершилась победой «Аталанты» со счётом 2:1. Ответная игра состоится 24 февраля.