Бонек: Призывы к Польше бойкотировать матч в Москве совершенно нелепы

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза (PZPN)высказался по поводу призывов бойкотировать матч против сборной России в квалификации ЧМ-2022.

Сборная Польши сыграет с Россией в стыковом матче за право выхода в финальную часть ЧМ-2022. Игра должна пройти 24 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА и выразить озабоченность в связи с местом проведения матча из-за действий России, которая ранее признала независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что польская сторона хочет провести матч с Россией на нейтральном стадионе.

«Призывы к Польше бойкотировать плей-офф в Москве совершенно нелепы. Кто-то хочет проявить себя в соцсетях, но понятия не имеет о реальности.

Принять решение об отмене матча может только Международная федерация футбола (ФИФА), у которой пока нет для этого оснований. УЕФА занимается этими матчами только с административной стороны: например, назначает судей. Готовимся к игре в Москве. Давайте сыграем, это будет здорово.

Есть ли угроза для наших игроков в Москве? Нет. Так что у ФИФА нет причин переносить матч в Катовице, как хотелось бы, или на нейтральную территорию. У нас была такая ситуация, когда мы встречались с Израилем в Иерусалиме. Два игрока не хотели летать, потому что боялись ракетного обстрела. Я получил заверения от Министерства иностранных дел Израиля, что это безопасно. Сыграли матч, выиграли, вернулись домой целыми и невредимыми.

ФИФА накажет Польшу за неявку на игру и никто по нам даже плакать не будет. Россия сыграет в финальном стыковом матче. Если в отношении России примут политические санкции, спорту придется к этому приспосабливаться. Но бойкотировать плей-офф у нас не получится. Давайте не будем детьми», — приводит слова Бонека Interia.