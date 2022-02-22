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    Юрист объяснила, в какой ситуации возможен перенос матча Россия — Польша из Москвы

    Футбол Футбол России Сборная России Сборная Польши
    Юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможность переноса полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши из Москвы.

    Сборная России
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    Сборная России

    «УЕФА уже переносил матчи по соображениям безопасности. Весь вопрос в том, как УЕФА оценит нынешнюю ситуацию. В Москве же опасности нет.

    Поэтому всё зависит от того, увидят ли в УЕФА в этой ситуации политическую напряжённость и опасность для здоровья игроков. Если они вдруг решат, что это действительно опасно, то матч могут провести на нейтральном стадионе», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что польская сторона хочет провести матч с командой России на нейтральном стадионе.

  • Министр спорта Польши: Постараемся провести матч с Россией на нейтральном поле
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