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    «Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича

    «Болонья» — «Специя»: счет 2:1, обзор голов

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    «Болонья» со счетом 2:1 обыграла «Специю» в матче 26 тура Серии А.

    Марко Арнаутович
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    Марко Арнаутович

    На 11 минуте хозяева пропустили после гола Рея Маная. Однако команду спас Марко Арнаутович, который оформил в матче дубль.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Специя 2:1
    Голы: 0:1 Рею Манай (11'), 1:1 Марко Арнаутович (40'), 2:1 Марко Арнаутович (84') Болонья: Лукаш Скорупски, Кевин Бонифаци (Адама Сумаоро, 64'), Луис Бинкс (Никола Сансоне, 71'), Arthur Theate, Лоренцо Де Сильвестри, Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Аарон Хики, Риккардо Орсолини (Михел Эбишер, 87'), Марко Арнаутович, Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 71') Специя: Рею Манай (Aurelien Nguiamba, 80'), Даньеле Верде, Giulio Maggiore (Кевин Агудело, 65'), Emmanuel Gyasi, Якопо Сала (M'bala Nzola, 80'), Jakub Kiwior, Аркадиуш Реца (Симоне Бастони, 58'), Димитриос Николау, Martin Erlic, Salva Ferrer, Иван Проведель Предупреждения: Луис Бинкс (19'), Рею Манай (22')

    У «Болоньи» 31 очко и 13 место в таблице. «Специя» с 26 баллами идет на 15 месте.

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