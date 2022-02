«Рома» — «Верона»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью с— 2:2.

Счет на 5-й минуте открыл хавбек гостей Антонин Барак, а спустя 15 минут

полузащитник Адриен Тамез удвоил преимущество «Вероны».

Римляне сумели отыграть один мяч на 65-й минуте благодаря точному удару 18-летнего хавбека Кристиана Вольпато.

А на 84-й минуте 19-летний полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове сравнял счет в матче.

Главный тренер римской команды Жозе Моуринью на 1-й компенсированной минуте получил прямую красную карточку.

«Рома» набрала 41 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 37 баллами располагается на 9-й строчке.

45 min in the life of Mourinho

- Brings on a 19 & 18 year old to draw after being 2-0 down

- Makes a ‘telephone’ gesture at referee Pairetto (His father, a referee, was banned as part of Calciopoli)

- Mou refuses to do post match, saying ‘I’m going home’

pic.twitter.com/I65U1CvM7s