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    Ничья на «Камп Ноу». «Барселона» и «Наполи» сохранили интригу на второй поединок

    «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы. О том как это было, в нашем обзоре

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    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес
    В первом тайме «каталонцы» местами играли не очень удачно и даже пропустили. Однако во второй половине встречи хозяева взяли игру в свои руки и вместо ничьи могли даже одержать победу.

    Ход матча

    3' В первые минуты команды вели плотную игру. У хозяев особенно выделялся Адама Траоре.

    5' Первый действительно опасный момент. Педри с линии штрафной наносит удар, но чуть выше перекладины идет мяч.

    11' Слева была перспективная атака у «Наполи», то Лоренцо Инсинье не смог навесить так, чтобы не зацепить соперника.

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    • 15' Нико протащил мяч с защитниками за спиной и пробил в ближний угол. Алекс Мерет был на месте и перевел мяч на угловой.

    18' Обамеянг сделал неожиданный удар, но вратарь все видел. Он провел мяч взглядом мимо штанги.

    22' Виктор Исимен был выведен на оперативный простор, но форвард «Наполи» загнал себя в угол и удар получился не таким опасным. Тем не менее — угловой.

    Ферран Торрес
    twitter «Барселоны»

    27' Ферран торрес потерял отличный момент. Обамеянг вывел форварда на ударную позицию, но испанец не попал в правый угол.

    29' Петр Зельньски получил передачу под удар и сильно пробил. тер Штеген первый выстрел отбил, однако вторым поляк чуть не порвал сетку, отправив мяч под перекладину. 1:0.

    31' VAR некоторое время рассматривал эпизод, однако по итогу взятие ворот было зафиксировано.

    36' Снова удар Торреса, но на этот раз совсем неопасно.

    40' Осимена вывели один на один с тер Штегеном, но передача была сильной, да и сам футболист оказался в офсайде.

    Фрагмент матча
    twitter «Наполи»

    45' Последний удар в первом тайме. Оскар Мингеса сделал навес в штрафную, а Ферран Торрес не точно пробил головой.

    51' Торрес снова проявляется активность. Игрок пошел в обводку, но до удара дело не дошло.

    54' Пьер-Эмерик Обамеянг нанес дальний удар, но мяч зацепил соперника и ушел на угловой.

    59' После просмотра VAR у Жуана Хесуса обнаружили игру рукой в штрафной и «Барселоне» дают право пробить пенальти. 11-метровый реализовал тот самый Ферран Торрес.

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    • 61' Отличная атака наклевывалась у «Барсы», но Траоре сделал неудачную попытку прострела. Мяч слабо покатился в руки вратарю «Наполи».

    63' Очередной дальний удар Обамеянга и на этот раз мяч прошел чуть вышел перекладины.

    65' Сразу 3 замены у «Барселоны».

    66' Ди Лоренцо заставил поработать тер Штегена на выходах.

    68' Ферран Торрес сделал острый прострел, но защита гостей справилась.

    71' Неудачный удар Феррана со штрафного. Мяч намного выше пошел.

    73' Усман Дембеле увидел Обамеянга, но навес до него не дошел благодаря обороне гостей.

    81' Очередные замены в составах команд — две у «Наполи» и одна у «Барселоны».

    83' Опасный навес Сержиньо Деста отразила защита «Наполи».

    86' На поле выходит Люк де Йонг и это придало игре «Барсы» остроты в атаке.

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    88' У Педри глаза на затылке. Он почувствовал партнера сзади и откатил ему пятой под удар. Бил Ферран Торрес. С очень выгодной позиции игрок промазал, ударив выше ворот.

    90' Высоченный Люк де Йонг продемонстрировал чудеса акробатики и поймал мяч ударом через себя. Рядом со штангой прошел снаряд.

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    • 90+2' Снова Ферран Торрес и снова удар выше ворот.

    90+8' Последний удар в матче сделал Люк де Йонг. Он пробил головой, но вратарю нужно было лишь слегка переместиться на ногах и забрать мяч.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Барселона — Наполи 1:1
    Голы: 0:1 Пётр Зелиньски (29'), 1:1 Ферран Торрес (пенальти) (59') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Серджино Дест, 81'), Жерар Пике, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Николас Гонсалес (Pablo Gavira, 65'), Френки де Йонг (Серхио Бускетс, 65'), Педри, Адама Траоре (Усман Дембеле, 65'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Люк де Йонг, 86'), Ферран Торрес Наполи: Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 80'), Лоренцо Инсинье (Адам Уна, 72'), Пётр Зелиньски (Диего Демме, 80'), Элиф Элмас (Мариу Руй, 84'), Андре Франк Замбо Ангисса (Кевин Малку, 84'), Фабиан, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Андре Франк Замбо Ангисса (39'), Фабиан (70'), Алекс Мерет (90 + 1')

    90+10' Свисток и ничья в Барселоне со счетом 1:1.

    Следующие матчи

    Ответный поединок состоится в Неаполе 24 февраля.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    20.02 «Барселона» на выезде сыграет в «Валенсией» в Примере, а «Наполи» 21 февраля в Серии А встретится с «Кальяри».

    Прямая речь

    Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес

    — Один гол — это маловато при уровне футбола, на который мы выходим. Надо быть более эффективными. Теперь, сыграв так же, но лучше используя свои шансы, необходимо победить в Неаполе.

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти

    — Во втором тайме мы оборонялись слишком глубоко, и в этом нужно прибавлять. В первом же мы показали, что готовы на равных играть с «Барселоной». Из такого матча можно вынести урок: то, как мы время от времени играли, нужно делать на протяжении всех 90 минут.

    Автор гола «Наполи» Петр Зелиньски

    — Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе. Но в ответном матче нам нужно будет лучше проявить себя.

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