Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом»

Деян Ловрен Фото: globallookpress.com
Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет.
Еще не определились, кто сыграет в воротах. Одоевский провел хорошие сборы. Кержаков набрал хорошую форму к концу сборов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Но уже хорошо, что у нас есть конкуренция», — приводит слова Семака Sport24.
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Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.