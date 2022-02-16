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    Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом»

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сможет сыграть против испанского «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    «Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет.

    Еще не определились, кто сыграет в воротах. Одоевский провел хорошие сборы. Кержаков набрал хорошую форму к концу сборов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Но уже хорошо, что у нас есть конкуренция», — приводит слова Семака Sport24.

    Ловрен повредил связки голеностопа в недавнем товарищеском матче с «Копенгагеном»

    Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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