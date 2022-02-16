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    Хавбек «Бетиса»: «Зенит» очень хорошо играет дома

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    Полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо поделился мнением о «Зените» перед первым матчем 1/16 Лиги Европы.

    Андрес Гуардадо
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    Андрес Гуардадо

    Мексиканский хавбек недавно достиг отметки в 500 сыгранных матчей в Европе.

    «Хорошая статистика это повод для гордости. Для мексиканских игроков в Европе это всегда достижение. Это говорит о стабильности моей работы год за годом.

    Да, как сегодня уже говорили, "Зенит" — это хорошая команда, которая привыкла побеждать в России. Я уже однажды играл против этой команды навылет.

    Дома они очень хорошо играют, и дело не только в климате, тут закрывается крыша. Конечно, они будут пользоваться преимуществом домашнего стадиона, чтобы отправиться в Севилью в преимуществом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Матч между командами пройдет в четверг, 17 февраля, на «Газпром Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.

    Ответная встреча состоится 24 февраля в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин».

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