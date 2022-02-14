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    С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

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    Но очередном заседании палаты РФС по разрешению споров с футбольного клуба «Химки» был снят запрет на регистрацию новых футболистов.

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    Также было утверждено мировое соглашение подмосковного клуба с экс-футболистом Аршаком Коряном, который требовал выплатить ему долги по зарплате и премиальным.

    «Удовлетворить ходатайства футболиста-профессионала Аршака Коряна и АНО "ФК 'Химки' об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам). Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу.

    Удовлетворить заявление ФК 'Химки' о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам ФК 'СКА-Хабаровск' vs. ФК 'Химки', Тихонов vs. ФК 'Химки', ФК 'Чертаново' vs. ФК 'Химки'. В связи с исполнением ФК 'Химки' решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК 'Химки', наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК 'Химки' имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", — приводит текст решения официальный сайт РФС.

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