«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: счет 0:2, обзор голов

победилсо счетом 2:0 в матче 25 тура английской Премьер-лиги.

Счет открыл Рауль Хименес на 6 минуте встречи. На 18 минуте счет был удвоен после гола Леандера Дендокера.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Вулверхэмптон 0:2 Голы: 0:1 Рауль Хименес (6'), 0:2 Леандер Дендонкер (18') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти (Emerson Royal, 82'), Гарри Уинкс, Родриго Бентанкур, Райан Сесеньон (Деян Кулушевски, 28'), Лукас Моура (Стивен Бергвейн, 71'), Гарри Кейн, Сон Хын Мин Вулверхэмптон: Рауль Хименес (Фабиу Силва, 86'), Даниэл Поденсе (Хван Хи Чан, 81'), Райан Айт Нури, Luke Cundle (Франсиску Тринкан, 84'), Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Конор Коди, Макс Килман, Жозе Са Предупреждения: Райан Айт Нури (66'), Лукас Моура (68'), Деян Кулушевски (72')

В прошлом туре «волки» проиграли «Арсеналу». Сейчас коллектив Бруну Лаже поднялся на 7 место с 37 очками.

«Тоттенхэм» проиграл в третий раз подряд. Он опустился на 8 строчку с 36 баллами.