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    Примера. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Атлетико» примет «Хетафе», каталонское дерби

    Подробности матчей 24 тура испанской Примеры

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    «Реал»
    С 11 по 14 февраля пройдут поединки 24 тура чемпионата Испании по футболу.

    «Севилья» — «Эльче» 2:0

    В матче 24-го тура Ла Лиги «Севилья» одержала домашнюю победу над «Эльче» — 2:0.

    По голу в составе победителей забили Папу Гомес и Рафа Мир, которому ассистировал Антони Марсьяль.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Эльче 2:0
    Голы: 1:0 Алехандро Гомес (70'), 2:0 Рафаэль Мир Висенте (76') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Диего Карлос, Карим Рекик, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Томас Делейни, 60'), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 90'), Алехандро Гомес, Хесус Корона (Рафаэль Мир Висенте, 60'), Юссеф Эн-Несири (Мунир Эль-Хаддади, 46'), Антони Марсьяль (Фернандо, 82') Эльче: Пере Милья (Pablo Piatti, 74'), Гидо Каррильо, Фидель Чавес (Хавьер Пасторе, 58'), Херард Гумбау (Кике Перес, 74'), Омар Маскарель, Тете Моренте (Хосан, 73'), Хоан Мохика, Гонсало Верду, Энсо Роко, Элибельтон Паласиос (Антонио Барраган, 39'), Эдгар Бадия Предупреждения: Гонсало Верду (35'), Херард Гумбау (36'), Эдгар Бадия (69'), Хавьер Пасторе (80'), Энсо Роко (88'), Маркос Акунья (90')

    «Севилья» с 50 очками идет второй в турнирной таблице Ла Лиги, на 3 очка отставая от «Реала», у которого есть игра в запасе.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Эльче» 26 очков и 14-я позиция.

    «Кадис» — «Сельта»

    12 февраля, 16:00 мск

    «Вильярреал» — «Реал Мадрид»

    12 февраля, 18:15 мск

    «Райо Вальекано» — «Осасуна»

    12 февраля, 20:30 мск

    «Атлетико» М — «Хетафе»

    12 февраля, 23:00 мск

    «Алавес» — «Валенсия»

    13 февраля, 16:00 мск

    «Леванте» — «Бетис»

    13 февраля, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» — «Гранада»

    13 февраля, 20:30 мск

    «Эспаньол» — «Барселона»

    13 февраля, 23:00 мск

    «Мальорка» — «Атлетик Б»

    14 февраля, 23:00 мск

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