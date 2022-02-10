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    • Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии
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    Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии

    «Милан» — «Лацио»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Лацио
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Дубль в составе победителей оформил французский нападающий Оливье Жиру, гол и результативная передача на счету португалец Рафаэла Леау, еще один мяч забил Франк Кессье.

    Футбол. Италия. Кубок
    Милан — Лацио 4:0
    Голы: 1:0 Рафаэл Леау (24'), 2:0 Оливье Жиру (41'), 3:0 Оливье Жиру (45 + 1'), 4:0 Франк Кессье (79') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Фикайо Томори, 76'), Пьер Калюлю, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 46'), Франк Кессье, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 61'), Браим Диас, Рафаэл Леау (Дэниел Мальдини, 76'), Оливье Жиру (Анте Ребич, 61') Лацио: Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле (Raul Moro, 68'), Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 50'), Тома Башич (Луис Альберто, 51'), Данило Катальди (Лукас Лейва, 51'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Патрисио Габбарон, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 61'), Пепе Рейна Предупреждения: Луис Фелипе (15'), Сандро Тонали (22')

    «Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, где встретится с «Интером». Первый полуфинальный матч состоится 3 марта, ответная игра 20 апреля.

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