«Реал» работает над продлением контракта с Винисиусом Жуниором

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с нападающим, сообщает журналист Николо Скира.

«Сливочные» рассчитывают пролонгировать соглашение с бразильцем до 2027 года. Руководство «Реала» готово увеличить зарплату игрока.

#RealMadrid are working to extend #Vinicius Junior contract (currently expires in 2024) until 2027 with an important increase in salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 9, 2022

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 21 матч, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Также на его счету два мяча и четыре голевых паса в шести матчах в Лиге чемпионов.

С 2019 года Винисиус вызывается в национальную команду Бразилии, за которую провёл 9 матчей и не отметился результативными действиями.