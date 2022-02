«Реал» работает над продлением контракта с Винисиусом Жуниором

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с нападающим, сообщает журналист Николо Скира.

«Сливочные» рассчитывают пролонгировать соглашение с бразильцем до 2027 года. Руководство «Реала» готово увеличить зарплату игрока.

