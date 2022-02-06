Украина проиграла Испании в матче за 3-е место ЧЕ по мини-футболу

одержала победу над(4:1) в матче за 3-е место чемпионата Европы по мини-футболу, проходящего в Амстердаме.

В составе победителей отличились Мельядо, Франсиско Солано, Бойис и Адольфо.

За украинцев гол забил Игорь Чернявский.

Испания является самой титулованной странной на чемпионате Европы. В ее активе 7 золотых медалей, 2 серебра и 3 бронзы.

Для украинцев это 4-е место стало вторым в истории турнира (2005, 2022). Наивысшими достижениями для украинской команды являются 2 серебра (2001, 2003).

В 19:30 по московскому времени в Амстердаме состоится финальный поединок, в котором сразятся Россия и Португалия.