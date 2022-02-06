Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» проявил характер«Милан» нашел клад, не двигая земли, и закрутил интригу за скудетто
  • 16:03
    • Смирнова выиграла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022
  • 11:20
    • Большунов — олимпийский чемпион в скиатлоне на Играх в Пекине
  • 18:11
    • «Валенсия» и «Реал Сосьедад» разошлись нулевой ничьей
  • 17:12
    • Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях
  • 16:38
    • «Аталанта» дома проиграла «Кальяри»
    Все новости спорта

    Украина проиграла Испании в матче за 3-е место ЧЕ по мини-футболу

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Сборная Украины Футбол Украины
    Сборная Испании одержала победу над командой Украины (4:1) в матче за 3-е место чемпионата Европы по мини-футболу, проходящего в Амстердаме.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Мельядо, Франсиско Солано, Бойис и Адольфо.

    За украинцев гол забил Игорь Чернявский.

    Испания является самой титулованной странной на чемпионате Европы. В ее активе 7 золотых медалей, 2 серебра и 3 бронзы.

    Для украинцев это 4-е место стало вторым в истории турнира (2005, 2022). Наивысшими достижениями для украинской команды являются 2 серебра (2001, 2003).

    В 19:30 по московскому времени в Амстердаме состоится финальный поединок, в котором сразятся Россия и Португалия.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли Обамеянг и Траоре «Барсе» одолеть «Атлетико»?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Реабилитируется ли ПСЖ после вылета из Кубка Франции?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Триумф «фараонов»?
  • Сенегал — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.06
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Морейренсе — Белененсеш
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Клипперс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры