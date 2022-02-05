«Рома» — «Дженоа»: счет матча 0:0

Римскаяна своем поле сыграла вничью с(0:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

На 68-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Лео Скири.

В компенсированное время римляне забили гол, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил мяч Николо Дзаньоло, получившего вторую желтую карточку за споры с арбитром.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Дженоа 0:0 Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп (Жордан Верету, 71'), Сержиу Оливейра (Стефан Эль-Шаарави, 57'), Бриан Кристанте, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Felix Afena-Gyan, 57'), Генрих Мхитарян, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам Дженоа: Маттиа Дестро (Роберто Пикколи, 57'), Кельвин Йебоа (Надим Амири, 57'), Маноло Портанова (Никола Максимович, 71'), Калеб Экубан (Филиппо Мелегони, 71'), Милан Бадель, Стефано Стураро, Johan Vasquez, Зиньо Ванхёсден, Маттья Бани (Leo Oestigard, 45'), Сильван Хефти, Сальваторе Сиригу Предупреждения: Зиньо Ванхёсден (25'), Джанлука Манчини (35'), Johan Vasquez (79'), Николо Дзаньоло (90 + 2'), Тэмми Абрахам (90 + 4') Удаления: Leo Oestigard (69'), Николо Дзаньоло (90 + 5')

«Рома» с 39 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Серии А. У «Дженоа» 14 очков и 19-я, предпоследняя, позиция.