Марселино: Очень сложно выбить «Барселону» и «Реал» друг за другом, но это не выход в финал

Главный тренер «Атлетика»прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Мы проделали огромную работу и получили абсолютно заслуженную награду. Очень сложно выбить "Барселону" и "Реал" друг за другом, но это не выход в финал. Теперь двухматчевый полуфинал, который наверняка будет очень сложным.

Мы должны наслаждаться тем, что пережили сегодня вечером, еще одним особенным вечером, который стал волшебным благодаря необычайной работе футболистов, которых поддерживают фанаты. Возможность соревноваться с "Реалом" таким образом невероятна. Шоу было замечательным», — цитирует AS Марселино.

Полуфинальные пары будут определены позднее с помощью жеребьевки.