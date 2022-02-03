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    Директор «Байера»: Не думаю, что Азмун попадёт в состав на матч с «Боруссией»

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    Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что Сердар Азмун пока не готов играть с первых минут и клуб будет делать все возможное, чтобы вернуть иранцу нужные кондиции.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «У Азмуна были лёгкие травмы и коронавирус. Ближайшие несколько дней, а может, и недель, мы будет работать, чтобы вернуть его в форму. Когда начнётся плотный график и будет много решающих игр, Сердар станет отличным дополнением для команды.

    Азмун уже получил визу в Тегеране — это нужно, чтобы он смог приехать и играть. Дальше мы проведём медицинское обследование, а также выясним, каков его уровень работоспособности на данный момент. Трудно дать точный прогноз. Нам понадобится немного времени. Но нападающие могут сыграть всего несколько минут и постепенно входить в ритм.

    Я не думаю, что Азмун попадёт в состав на воскресный матч с дортмундской "Боруссией". Удивлюсь, если он прибыл сюда в такой хорошей форме, что сразу попадёт в состав на матч», — приводит слова Рольфеса Kicker.

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