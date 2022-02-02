«Урал» продлил контракт с капитаном Кулаковым

«Урал» объявил о продлении контракта с защитником. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия прежнего соглашения истекал летом 2022 года. Теперь договор продлён до лета 2023 года.

ФК «Урал» продлил контракт с Денисом Кулаковым!

Теперь договор продлён до лета 2023 года. Капитан нашей команды остается в Екатеринбурге ещё как минимум на полтора года! pic.twitter.com/QUFSo9bkBx — ФК Урал (@FCURAL) February 2, 2022

«Капитан нашей команды остаётся в Екатеринбурге ещё как минимум на полтора года! В составе "Урала" Денис выступает уже шесть с половиной лет. Для всех болельщиков и сотрудников клуба он уже давно стал своим человеком. А 20 ноября 2021 года Кулаков провёл 200-й матч за нашу команду!

Желаем Денису футбольного долголетия, оставаться лучшим на своей позиции в РПЛ, а также обходиться без травм!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Урала».

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата после 18 туров.