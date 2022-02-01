Почеттино: ПСЖ очень разочарован поражением от «Ниццы»

Главный тренер ПСЖподвел итоги матча 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы» (0:0, 5:6 пен.).

«Нам не хватало опасности перед чужими воротами. Безусловно, с такой командой, как "Ницца", мы должны показывать более хорошую игру. Когда дело доходит до серии пенальти — это всегда лотерея.

В первом тайме футболисты ПСЖ действовали слишком медленно, несмотря на то, что мы столкнулись с клубом, который не давал нам свободного пространства и, следовательно, возможностей для создания моментов. Во втором тайме движение было лучше, но не настолько, чтобы этого хватило для победы. Опять же, нужно быть более эффективными и нацеленными на чужие ворота.

Замена Мбаппе во втором тайме? Мы ведем постоянный диалог с медицинским персоналом и учитываем самочувствие игроков, поэтому предпочли заменить его. Месси? Ему было необходимо провести на поле все 90 минут», — цитирует Почеттино Goal.