«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Контракт 27-летнего португальца был рассчитан до июня 2025 года, а теперь продлен еще на 2 сезона — до лета 2027 года.

He's staying! 🙌

We are delighted to confirm Joao Cancelo has signed a two-year contract extension! ✍️#ManCity