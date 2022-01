Обамеянг прилетел в Испанию для заключения аренды с «Барселоной»

Нападающий лондонского «Арсенала»в ближайшее время должен быть арендован «Барселоной». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Габонский нападающий уже прилетел в Испанию и практически полностью согласовал сделку с «Барселоной». «Арсенал» также одобрил аренду, теперь всё зависит от того, уложится ли «Барселона» в зарплатную ведомость.

Pierre Emerick-Aubameyang is in Barcelona, confirmed as @gerardromero revealed. Understand he has a full agreement with Barça for a loan move, deal all but ready on player side. 🔴🛩 #FCB

It only depends on Barcelona outgoings to complete the deal. Arsenal already approved. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0