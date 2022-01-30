«Бенфика» — «Спортинг»: счет матча 1:2, обзор голов

Лиссабонскийобыграл(2:1) в финале Кубка португальской лиги .

Счет на 23-й минуте открыли «орлы». Получил 7-й номер «Бенфики» Эвертон мяч на левом краю чужой штрафной, обманным движением ушел в сторону ворот, после чего мощно направил сферу в левую «девятку».

На 50-й минуте счет сравнялся. Угловой удар заработали футболисты «Спортинга», последовала подача с левого фланга в центр штрафной, откуда Гонсалу Инасиу головой пробил в правый от себя угол!

А на 78-й минуте прошла быстрая атака «Спортинга», последовала передача на левый край штрафной, куда ворвался Пабло Сарабия, пробивший в правый дальний угол.

«Спортинг» во второй раз подряд стал победителем Кубка лиги. Для «львов» это четвертая победа в турнире.